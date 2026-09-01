Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’258 -1.2%  Euro 0.9391 0.0%  EStoxx50 6’420 -1.0%  Gold 4’431 -0.4%  Bitcoin 63’704 0.3%  Dollar 0.8094 0.1%  Öl 91.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Flughafen Zürich-Aktie: Verkehrsaufkommen wächst auch im August
HUGO BOSS-Aktie: Frasers Group will Beteiligung auf über 50 Prozent erhöhen
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
DHL-Aktie kaum verändert: Konzern schliesst Neuausrichtung ab - Übernahme stärkt Südamerika-Geschäft
Suche...
Plus500 Depot

Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

52.34
CHF
2.33
CHF
4.67 %
09:13:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 06:42:48

Unilever Overweight

Unilever
52.34 CHF 4.67%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Celine Pannuti drückte den Papieren des Konsumgüterkonzerns am Montag in ihrem Branchenausblick für das zweite Halbjahr 2026 zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Sie geht davon aus, dass Unilver die Absatzerwartungen im dritten Quartal übertreffen kann, und sieht auch Überraschungspotenzial für die Marge im Gesamtjahr. Im Fokus stehe zudem der Kapitalmarkttag im November. Insgesamt sieht Pannuti bei Unilever noch deutlichen Bewertungsspielraum./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 20:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Unilever Outperform Bernstein Research
11.08.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen