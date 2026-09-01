Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Celine Pannuti drückte den Papieren des Konsumgüterkonzerns am Montag in ihrem Branchenausblick für das zweite Halbjahr 2026 zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Sie geht davon aus, dass Unilver die Absatzerwartungen im dritten Quartal übertreffen kann, und sieht auch Überraschungspotenzial für die Marge im Gesamtjahr. Im Fokus stehe zudem der Kapitalmarkttag im November. Insgesamt sieht Pannuti bei Unilever noch deutlichen Bewertungsspielraum./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
47.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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