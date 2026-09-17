Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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17.09.2026 12:32:02
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Mittwoch die Daten von US-Kassenscannern hinsichtlich der Produkte der europäischen Konsumgüterkonzerne aus. Bei Unilever habe das Wachstum etwas zugenommen./ag/jha;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46.51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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09.09.26
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