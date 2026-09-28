Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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28.09.2026 14:37:44
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Neutral
Die detaillierte Analyse des Beiersdorf-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti durchgeführt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen für den Konsumgüterkonzern an jüngste Daten von Verkaufsscannern, Erkenntnisse von der Global Beauty Conference von JPMorgan sowie Gespräche mit Investor Relations an. Letztlich erwartet sie für den Consumer-Bereich der Haut- und Körperpflege einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 1,1 Prozent im dritten Quartal, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 27. Oktober schrieb.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 14:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.2 Prozent auf 78.44 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 1.99 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 166’932 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 15.1 Prozent. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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