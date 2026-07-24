Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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27.07.2026 13:52:56
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Seine Schätzungen für den Reingewinn und den operativen Barmittelzufluss (ohne Betriebskapital) des britischen Ölkonzerns lägen über den Markterwartungen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/la/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
32.41 £
|
Abst. Kursziel*:
23.42%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
32.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.15%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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