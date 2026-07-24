NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Seine Schätzungen für den Reingewinn und den operativen Barmittelzufluss (ohne Betriebskapital) des britischen Ölkonzerns lägen über den Markterwartungen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/la/edh;