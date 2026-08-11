Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Minus

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.14 Prozent tiefer bei 10’847.28 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.264 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.003 Prozent auf 10’862.85 Punkte an der Kurstafel, nach 10’862.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’825.39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’877.38 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 10’497.29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’269.43 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Wert von 9’129.71 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.01 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 1.85 Prozent auf 5.34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.62 Prozent auf 33.52 GBP), IG Group (+ 1.03 Prozent auf 13.74 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0.85 Prozent auf 14.17 GBP) und Airtel Africa (+ 0.56 Prozent auf 3.24 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Spirax-Sarco Engineering (-6.86 Prozent auf 71.25 GBP), Legal General (-4.29 Prozent auf 2.98 GBP), M&G (-3.46 Prozent auf 3.50 GBP), Standard Life (-2.63 Prozent auf 9.08 GBP) und Prudential (-2.30 Prozent auf 10.19 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 22’250’275 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307.587 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch