Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.14 Prozent höher bei 5’534.96 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.031 Prozent auf 5’525.33 Punkte an der Kurstafel, nach 5’527.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’539.13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’525.33 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.128 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’370.26 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’082.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der STOXX 50 bei 4’521.82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11.66 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1.01 Prozent auf 163.34 EUR), SAP SE (+ 1.01 Prozent auf 177.74 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.82 Prozent auf 28.38 EUR), Richemont (+ 0.67 Prozent auf 195.00 CHF) und Rheinmetall (+ 0.63 Prozent auf 1’175.60 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rio Tinto (-4.07 Prozent auf 72.19 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.90 Prozent auf 85.86 GBP), BP (-1.13 Prozent auf 5.25 GBP), GSK (-0.80 Prozent auf 18.54 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.62 Prozent auf 33.02 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 897’324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 598.940 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch