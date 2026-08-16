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Gewinn oder Verlust? 16.08.2026 19:43:09

Wie viel Verlust eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wer vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

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Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.2331 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 429.01 POL im Portfolio. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0.075267 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32.29 USD wert. Mit einer Performance von -67.71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0.068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0.2897 USD erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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