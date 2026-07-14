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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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14.07.2026
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15.07.2026 07:37:59

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Shell
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung für Shell nach der Übernahme des kanadischen Erdgasproduzenten Arc Resources beim Kursziel von 4000 Pence mit "Sector Perform" wieder aufgenommen. Angesichts der Ereignisse in Nahost hätten Investoren ihren Fokus verstärkt von Ausschüttungen hin zur langfristigen Portfolio-Beständigkeit verlagert, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zwar seien die Aktien des Öl- und Gasunternehmens nach der jüngst unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aus Bewertungssicht attraktiver geworden. Er sieht jedoch das Risiko, dass Shell "gnadenlos effizient" auf Kapitaldisziplin getrimmt am Fokus der Anleger vorbei navigiere./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4’000.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
31.47 £ 		Abst. Kursziel*:
12’610.52%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
31.47 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12’610.52%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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