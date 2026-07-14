NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung für Shell nach der Übernahme des kanadischen Erdgasproduzenten Arc Resources beim Kursziel von 4000 Pence mit "Sector Perform" wieder aufgenommen. Angesichts der Ereignisse in Nahost hätten Investoren ihren Fokus verstärkt von Ausschüttungen hin zur langfristigen Portfolio-Beständigkeit verlagert, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zwar seien die Aktien des Öl- und Gasunternehmens nach der jüngst unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aus Bewertungssicht attraktiver geworden. Er sieht jedoch das Risiko, dass Shell "gnadenlos effizient" auf Kapitaldisziplin getrimmt am Fokus der Anleger vorbei navigiere./ck/rob/ag;