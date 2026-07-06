Shell 31.57 CHF 1.21% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe überraschend starke Volumina erzielt, schrieb Mark Wilson am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er wertet dies moderat positiv für die Aktie./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.