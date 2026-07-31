Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3180 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der britische Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das operative Ergebnis habe die nach dem Zwischenbericht eh schon erhöhten Erwartungen noch einmal überboten./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33.80 £
|
Abst. Kursziel*:
3.55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.66%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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