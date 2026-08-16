|Rentabler WLD-Einstieg?
|
16.08.2026 19:43:09
Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Worldcoin gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 15.08.2025 kostete Worldcoin 0.9845 USD. Bei einem WLD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 101.57 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der Wert von Worldcoin am 15.08.2026 auf 0.3481 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35.36 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 64.64 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.05.2026 bei 0.2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1.939 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|51’125.04299
|-0.88%
|Handeln
|Vision
|0.02894
|-0.82%
|Handeln
|Ethereum
|1’527.90113
|-0.35%
|Handeln
|Ripple
|0.81159
|-1.12%
|Handeln
|Solana
|61.11341
|-1.46%
|Handeln
|Cardano
|0.14553
|-1.90%
|Handeln
|Polkadot
|0.61431
|-2.29%
|Handeln
|Chainlink
|7.26412
|0.67%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.35%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|2.30%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren