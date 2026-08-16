Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Am 15.08.2025 kostete Worldcoin 0.9845 USD. Bei einem WLD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 101.57 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der Wert von Worldcoin am 15.08.2026 auf 0.3481 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35.36 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 64.64 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.05.2026 bei 0.2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net