FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.08.2016 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag 18.33 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.454 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179.88 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 10.08.2026 auf 32.98 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79.88 Prozent gesteigert.

Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 182.80 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch