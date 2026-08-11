Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?
|
11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 11.08.2016 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag 18.33 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.454 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179.88 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 10.08.2026 auf 32.98 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79.88 Prozent gesteigert.
Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 182.80 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start stärker (finanzen.ch)
|
07.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.