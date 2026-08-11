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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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Lohnender Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg? 11.08.2026 10:02:37

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Shell
36.97 CHF 3.90%
Kaufen Verkaufen

Am 11.08.2016 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag 18.33 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.454 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179.88 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 10.08.2026 auf 32.98 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79.88 Prozent gesteigert.

Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 182.80 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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03.08.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Shell Neutral UBS AG
30.07.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.78 S3CBQU
Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 S03BFU
SMI-Kurs: 14’629.37 11.08.2026 15:20:35
Long 14’010.74 19.51 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SMBH3U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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