Shell 32.88 CHF -1.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Bericht signalisiere ein vorteilhaftes Margenumfeld im Downstream-Geschäft sowie starke Ergebnisse im Bereich Trading & Optimisation, sowohl bei Flüssigerdgas als auch im Ölgeschäft, schrieb Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ölkonzern dürfte zudem im zweiten Quartal einen außergewöhnlichen Cashflow erzielt haben und im dritten Jahresviertel von den weiterhin hohen Gaspreisen profitieren./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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