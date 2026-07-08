Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Bericht signalisiere ein vorteilhaftes Margenumfeld im Downstream-Geschäft sowie starke Ergebnisse im Bereich Trading & Optimisation, sowohl bei Flüssigerdgas als auch im Ölgeschäft, schrieb Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ölkonzern dürfte zudem im zweiten Quartal einen außergewöhnlichen Cashflow erzielt haben und im dritten Jahresviertel von den weiterhin hohen Gaspreisen profitieren./rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.50 £
|
Abst. Kursziel*:
31.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.83%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
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