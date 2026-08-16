Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

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Nokia ist wieder da. Nach einer atemberaubenden Rallye war die Aktie zuletzt zwar kräftig unter die Räder gekommen und hatte vom Hoch zeitweise rund die Hälfte eingebüsst. Doch wer den Rücksetzer bereits als Ende der Erfolgsgeschichte wertete, könnte zu früh geurteilt haben. Erstens steht seit Jahresbeginn noch immer ein Plus von rund 60 Prozent zu Buche, zweitens haben vor allem die jüngsten Quartalszahlen der Aktie wieder Leben eingehaucht. Der Grund: Nokia profitiert immer stärker vom Ausbau der KI-Infrastruktur und entwickelt sich damit zunehmend von einem klassischen Telekom-Ausrüster zu einem wichtigen Zulieferer für Rechenzentren.

Hohe Profitabilität…

Im zweiten Quartal erhöhte Nokia den Umsatz um acht Prozent auf 4,82 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug das Wachstum sogar neun Prozent. Noch besser entwickelte sich die Profitabilität. Der vergleichbare operative Gewinn kletterte um 18 Prozent auf 434 Millionen Euro und übertraf den Analystenkonsens von 382 Millionen Euro klar. Die operative Marge verbesserte sich von 8,3 auf 9,0 Prozent. Unter dem Strich stieg der vergleichbare Gewinn sogar um 64 Prozent auf 414 Millionen Euro.

…steigende Umsätze

Der eigentliche Wachstumsmotor steckt jedoch eine Etage tiefer. Network Infrastructure steigerte den Umsatz um zwölf Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Besonders stark liefen die Geschäfte mit optischen Netzwerken, wo die Erlöse währungsbereinigt um ein Fünftel anzogen. Im IP-Geschäft betrug das Plus 16 Prozent. Hinter dieser Dynamik steckt die enorme Nachfrage nach leistungsfähiger Datenübertragung für KI-Rechenzentren. Die Erlöse mit KI- und Cloud-Kunden haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und erreichten 446 Millionen Euro. Gleichzeitig sammelte Nokia in diesem Bereich Neuaufträge im Volumen von 2,8 Milliarden Euro ein. Rund die Hälfte davon soll nach Angaben des Konzerns innerhalb der kommenden zwölf Monate in Umsatz übergehen.

Kapazitätsausbau

CEO Justin Hotard sieht darin eine Bestätigung der strategischen Neuausrichtung. "Die Nachfrage bleibt stark, während das Angebot weiterhin der entscheidende Engpass der Branche ist", erklärte der Vorstandschef. Genau dieser Engpass ist derzeit Fluch und Segen zugleich. Nokia könnte kurzfristig noch schneller wachsen, wenn ausreichend Produktionskapazitäten vorhanden wären. Gleichzeitig sorgt die Knappheit dafür, dass Kunden frühzeitig langfristige Bestellungen platzieren und damit die Visibilität des Geschäfts erhöhen. Nokia baut deshalb seine Fertigung aus. Eine neue Fabrik in San Jose soll ab dem vierten Quartal hochfahren, zudem wird die Test- und Verpackungskapazität in Pennsylvania deutlich erweitert. Die Investitionen zielen vor allem auf die erwartete Nachfrage der Jahre 2027 und 2028. Auch der Bereich Mobile Infrastructure zeigt sich mit einem Umsatzplus von sechs Prozent robust. Damit liefert das traditionelle Mobilfunkgeschäft weiterhin eine solide Basis, während Optical und IP die neue Wachstumsstory formen.

Höhere Ziele

Für das laufende Jahr erwartet Nokia bei Network Infrastructure bereits ein Umsatzplus von zwölf bis 14 Prozent, während Optical und IP zusammen um 18 bis 20 Prozent wachsen sollen. Im dritten Quartal sollen die Konzernerlöse gegenüber dem zweiten Quartal nochmals um drei bis sieben Prozent zulegen. Beim operativen Gewinn wird zunächst ein etwa gleichbleibendes Niveau prognostiziert, bevor im Schlussquartal ein deutlicher Sprung folgen soll. Die Prognose für den vergleichbaren operativen Jahresgewinn wurde auf 2,1 bis 2,6 Milliarden von bisher 2,0 bis 2,5 Milliarden Euro erhöht, wobei das eine technische Anpassung infolge der Umklassifizierung zweier Geschäftsbereiche ist.

Eine wirkliche Erhöhung könnte aber noch folgen. Am Markt kamen zuletzt Stimmen auf, dass bereits zum dritten Quartal eine Anhebung der mittelfristigen Erwartungen möglich sei. Denn bis dahin könnte Nokia mehr Klarheit über den Kapazitätsausbau besitzen. Zum vierten Quartal könnte Spekulationen zufolge dann ein überraschend optimistischer Ausblick auf 2027 folgen. Damit bekommt die Wachstumsstory nach der scharfen Kurskorrektur der Aktie wieder neue Nahrung.

Gehebelte Wette

Risikobereite Anleger finden in der Nokia-Aktie einen interessanten Trading-Titel. Wer auf eine Fortsetzung des Comebacks setzen möchte und höhere Risiken akzeptiert, wirft einen Blick auf den Long Mini-Future von Leonteq. Das Produkt verfügt aktuell über einen Hebel von 5,11. Bei einem aktuellen Nokia-Kurs von rund neun Euro liegt der Ausübungspreis bei 7,268 Euro und die Stop-Loss-Schwelle bei 7,4679 Euro, womit sich der Abstand zur Barriere auf rund 17,2 Prozent beläuft. Steigt die Nokia-Aktie, partizipiert der Mini-Future dank Hebel überproportional. Fällt der Basiswert dagegen bis zur Stop-Loss-Schwelle, wird das Produkt vorzeitig beendet, wobei dann ein Totalverlust möglich ist. Für risikobereite Anleger bietet das wieder anziehende operative Momentum dennoch eine interessante Chance, auf den nächsten Schub der Nokia-Aktie zu setzen.

Trading Idee Nokia Basiswert Nokia Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1584433515 / 158443351 Laufzeit Open End Stand 13.08.26 08:58 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.876 Franken Basispreis variabel 7.268 Euro Knock-out-Schwelle 7.4679 Euro Hebel 5.11 Abstand zum Kock-out 17.2% Stop-Loss 0.40 Franken Ziel 1.20 Franken (37%)

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