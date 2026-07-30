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30.07.2026 15:05:14
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Analyst Mark Wilson sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken und soliden Resultaten des Öl- und Gaskonzerns im zweiten Quartal und sah dies als "leicht positiv" an./ck/rob/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.62 £
|
Abst. Kursziel*:
33.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.16%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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