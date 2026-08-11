STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag in Grün

Um 15:40 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.46 Prozent stärker bei 5’566.35 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.058 Prozent auf 5’544.22 Punkte an der Kurstafel, nach 5’541.01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’568.20 Punkte, das Tagestief hingegen 5’536.46 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 5’374.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’074.85 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’482.77 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12.29 Prozent zu Buche. Bei 5’568.20 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.22 Prozent auf 159.58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.54 Prozent auf 83.06 CHF), Deutsche Telekom (+ 1.21 Prozent auf 28.44 EUR), BP (+ 1.14 Prozent auf 5.31 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.03 Prozent auf 33.32 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Zurich Insurance (-0.98 Prozent auf 588.20 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.85 Prozent auf 512.80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0.66 Prozent auf 87.80 GBP), Nestlé (-0.57 Prozent auf 80.15 CHF) und Airbus SE (-0.54 Prozent auf 213.40 EUR) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9’609’656 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 577.742 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch