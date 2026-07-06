Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’174 -1.3%  SPI 19’934 -1.3%  Dow 52’925 -0.3%  DAX 24’925 -2.1%  Euro 0.9219 -0.1%  EStoxx50 6’202 -1.9%  Gold 4’050 -1.4%  Bitcoin 50’135 -2.1%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 78.3 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AstraZeneca sichert sich vielversprechenden Atemwegswirkstoff aus China - Aktie fällt
Airbus und MTU schaffen Grundlage für gemeinsames Wasserstoff-Joint-Venture - Aktien fallen
Aroundtown platziert Anleihe über 850 Millionen Euro - Aktie fällt
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Physische oder Swap-ETFs? Diese Entscheidung kann Rendite kosten
Suche...
eToro entdecken

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

33.00
CHF
0.99
CHF
3.09 %
13:25:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.07.2026 11:02:04

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

Shell
33.00 CHF 3.09%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3180 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ein besseres Handelsgeschäft und unerwartet hohe Fördervolumina signalisiert, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Schätzung für den Nettogewinn im zweiten Quartal um 18 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar angehoben./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
31.80 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
30.66 £ 		Abst. Kursziel*:
3.72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
30.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
3.77%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse