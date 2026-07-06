Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3180 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ein besseres Handelsgeschäft und unerwartet hohe Fördervolumina signalisiert, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Schätzung für den Nettogewinn im zweiten Quartal um 18 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar angehoben./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
31.80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30.66 £
|
Abst. Kursziel*:
3.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30.65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.77%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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