Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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11.08.2026 17:58:11
Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen
Beim STOXX 50 standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.
Letztendlich schloss der STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 5’549.83 Punkten ab. Zuvor ging der STOXX 50 0.058 Prozent höher bei 5’544.22 Punkten in den Handel, nach 5’541.01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’536.46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’572.96 Zählern.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5’374.81 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 5’074.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4’482.77 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.96 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2.56 Prozent auf 158.56 EUR), BP (+ 2.15 Prozent auf 5.36 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.76 Prozent auf 33.56 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.64 Prozent auf 28.56 EUR) und Siemens (+ 1.19 Prozent auf 280.25 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil GSK (-1.63 Prozent auf 18.96 GBP), AstraZeneca (-1.22 Prozent auf 118.44 GBP), Roche (-1.13 Prozent auf 368.90 CHF), Airbus SE (-1.00 Prozent auf 212.40 EUR) und Zurich Insurance (-0.98 Prozent auf 588.20 CHF).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 23’104’933 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 577.742 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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