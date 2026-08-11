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STOXX 50 im Blick 11.08.2026 12:26:13

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün

Der STOXX 50 gönnt sich am Dienstagmittag eine Verschnaufpause.

Shell
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Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.07 Prozent fester bei 5’545.16 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.058 Prozent fester bei 5’544.22 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’541.01 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’556.32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’536.46 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 5’374.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’074.85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4’482.77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’559.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1.85 Prozent auf 5.34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.62 Prozent auf 33.52 GBP), Deutsche Telekom (+ 0.96 Prozent auf 28.37 EUR), SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 180.84 EUR) und Siemens Energy (+ 0.58 Prozent auf 155.50 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Airbus SE (-1.33 Prozent auf 211.70 EUR), Rolls-Royce (-0.88 Prozent auf 15.26 GBP), Unilever (-0.87 Prozent auf 45.97 GBP), UBS (-0.82 Prozent auf 43.47 CHF) und Zurich Insurance (-0.67 Prozent auf 590.00 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3’858’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 577.742 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.85 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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