So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.375,60 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.375,60 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 64,68 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 64,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.753,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.753,50 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.316,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.316,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.ch