|Aktuelle Rohstoffpreise
|
16.08.2026 20:43:14
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.375,60 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.375,60 US-Dollar).
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 64,68 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 64,68 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.753,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.753,50 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.316,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.316,50 US-Dollar beziffert.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Wall Street zum Handelsende mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas nach unten. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.