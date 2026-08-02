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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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03.08.2026 13:00:47

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die Kennziffern für das zweite Quartal seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie des Ölkonzerns sei nach wie vor attraktiv bewertet./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.69 £ 		Abst. Kursziel*:
18.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
19.55%
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
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13:00 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Shell Neutral UBS AG
30.07.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
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