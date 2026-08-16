Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,04 Prozent auf 63.048,71 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 63.023,97 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,02 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -13,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 44,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,08 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Sonntagnachmittag hinzu. Um 0,04 Prozent auf 1.881,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.880,82 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,45 Prozent stärker bei 204,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 203,44 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,001 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 1,000 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 415,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (410,14 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,25 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1761 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1762 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1575 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3315 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3309 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,00 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 607,19 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 607,20 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0696 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0700 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Solana bei 75,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (75,27 US-Dollar).

Nach 6,333 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,28 Prozent auf 6,414 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,26 Prozent auf 9,347 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,467 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6765 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:11 bei 0,6781 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

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