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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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30.07.2026 14:59:52

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe, gestützt durch das Hochlaufen des Flüssigerdgas-Geschäfts und eine für die Handelssparte günstiges gesamtwirtschaftliches Umfeld, starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:43 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
33.38 £ 		Abst. Kursziel*:
19.85%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
33.29 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
20.17%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
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