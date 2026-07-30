Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe, gestützt durch das Hochlaufen des Flüssigerdgas-Geschäfts und eine für die Handelssparte günstiges gesamtwirtschaftliches Umfeld, starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
33.38 £
|
Abst. Kursziel*:
19.85%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
33.29 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.17%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08:18
|Shell posts second-highest profits ever as traders cash in on Iran disruption (Financial Times)
|
08:18
|Shell posts second-highest profits ever as traders cash in on Iran disruption (Financial Times)
|
29.07.26
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|14:59
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|14:59
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:59
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36.44
|0.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:24
|
Deutsche Bank AG
KRONES Buy
|15:21
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|15:19
|
UBS AG
Air Liquide Buy
|15:17
|
Bernstein Research
Ferrari Outperform
|15:16
|
Deutsche Bank AG
Nordex Buy
|15:09
|
Jefferies & Company Inc.
Ferrari Buy
|15:05
|
Jefferies & Company Inc.
E.ON Hold