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Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

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04.11.2026 12:04:45

Schaeffler Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Autozulieferers und Industriekonzerns habe den vorab veröffentlichten Zahlen entsprochen und die Ziele seien beibehalten worden, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv seien die weiteren angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
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Schaeffler AG 		Analyst:
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Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
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