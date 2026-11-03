Schaeffler 5.23 CHF 1.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Autozulieferers und Industriekonzerns habe den vorab veröffentlichten Zahlen entsprochen und die Ziele seien beibehalten worden, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv seien die weiteren angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.