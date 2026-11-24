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24.11.2026 21:39:00
Schweizer Franken festigt sich zum Euro und US-Dollar
Der Euro macht gegenüber Franken und US-Dollar einen Teil seiner jüngsten Verluste wett. Bessere Konjunktursignale aus Deutschland geben der Gemeinschaftswährung etwas Rückenwind.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Franken und Euro erholen sich nach Vortagesverlusten
Nach deutlichen Vortagesverlusten haben sich am Dienstag sowohl der Franken als auch der Euro zum Dollar etwas erholt. Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia den Dollar beflügelt. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung erstmals seit April 2025 unter 1,09 Dollar gefallen und zum Franken war der "Greenback" klar über die Marke von 0,84 vorgerückt.
Zürich (awp)
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