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Franken und Euro erholen sich nach Vortagesverlusten

Der Schweizer Franken hat am Dienstagabend zum Euro wie auch zum US-Dollar etwas an Wert gewonnen. Der Euro wird aktuell zu 0,9160 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag. Auch der Dollar schwächte sich leicht ab und wird zurzeit bei 0,8352 Franken gehandelt. Gegenüber dem Dollar hat sich der Euro derweil bei einem Kursniveau von 1,0966 Dollar kaum vom Fleck bewegt.

Nach deutlichen Vortagesverlusten haben sich am Dienstag sowohl der Franken als auch der Euro zum Dollar etwas erholt. Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten des US-Chipherstellers Nvidia den Dollar beflügelt. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung erstmals seit April 2025 unter 1,09 Dollar gefallen und zum Franken war der "Greenback" klar über die Marke von 0,84 vorgerückt.

Zürich (awp)