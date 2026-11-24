Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe einen Wettbewerbsvorteil durch Milliarden von Kundeninteraktionsdaten, ein europaweites Logistiknetzwerk, hohe Technologieexpertise und enge Markenbeziehungen, schrieb Thomas Maul in einer Studie am Dienstag. Künstliche Intelligenz bremse Retouren und fülle den Warenkorb./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:43 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Kaufen
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
29.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
29.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
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|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
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