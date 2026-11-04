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|Profitables Schaeffler-Investment?
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04.11.2026 10:02:12
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Schaeffler eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Schaeffler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6.95 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hat, hat nun 1’438.849 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’143.88 EUR, da sich der Wert einer Schaeffler-Aktie am 03.11.2026 auf 5.66 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 18.56 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Schaeffler zuletzt 5.64 Mrd. Euro wert. Das Schaeffler-IPO fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Schaeffler-Anteils bei 13.50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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