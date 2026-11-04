MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Schaeffler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6.95 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hat, hat nun 1’438.849 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’143.88 EUR, da sich der Wert einer Schaeffler-Aktie am 03.11.2026 auf 5.66 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 18.56 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Schaeffler zuletzt 5.64 Mrd. Euro wert. Das Schaeffler-IPO fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Schaeffler-Anteils bei 13.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch