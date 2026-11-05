Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.73 Prozent auf 31’404.43 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 344.186 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.449 Prozent auf 31’318.35 Punkte an der Kurstafel, nach 31’178.27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31’413.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31’301.50 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3.01 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der MDAX mit 30’426.98 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der MDAX bei 32’426.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der MDAX bei 29’374.55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.37 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 13.65 Prozent auf 13.90 EUR), AUTO1 (+ 4.86 Prozent auf 19.42 EUR), RATIONAL (+ 4.55) Prozent auf 678.50 EUR), Salzgitter (+ 4.18 Prozent auf 52.05 EUR) und Schaeffler (+ 3.53 Prozent auf 5.87 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Nemetschek SE (-8.39 Prozent auf 69.35 EUR), Siltronic (-7.34 Prozent auf 53.05 EUR), HENSOLDT (-5.65 Prozent auf 76.84 EUR), AIXTRON SE (-3.34 Prozent auf 31.01 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.90 Prozent auf 83.60 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 926’046 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.097 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch