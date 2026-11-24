SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Berichte über konkretere Schritte in Richtung einer Fusion mit Tesla. Eine entsprechende Ankündigung sei um Anfang 2027 herum möglich, schrieb er und sieht in der starken Geschäftsentwicklung von SpaceX und dessen Ausblick einen wesentlichen Grund. Dies dürfte die Tesla-Aktionäre offener für einen solchen Zusammenschluss machen, erwartet er./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 225.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 127.22
|
Abst. Kursziel*:
76.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 126.08
|
Abst. Kursziel aktuell:
78.46%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
19.11.26
|Binance-Gründer CZ hält an SpaceX-Beteiligung trotz Milliarden-Hack fest (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in New York: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SpaceX-Aktie unter Druck: Wird die Tesla-Fusion für Musk jetzt teurer? (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SpaceX-Aktie im Fokus: Starship-Oberstufe erstmals aufgefangen, was der Meilenstein für Anleger bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu SpaceX
|19:44
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|19:44
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|19:44
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|104.09
|-9.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:44
|
RBC Capital Markets
Tesla Outperform
|19:44
|
RBC Capital Markets
SpaceX Outperform
|19:43
|
Bernstein Research
Ahold Delhaize Market-Perform
|18:39
|
DZ BANK
Zalando Kaufen
|17:20
|
DZ BANK
Saint-Gobain Kaufen
|17:08
|
DZ BANK
Schneider Electric Kaufen
|17:07
|
DZ BANK
Infineon Kaufen