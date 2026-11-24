Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Berichte über konkretere Schritte in Richtung einer Fusion mit SpaceX. Eine entsprechende Ankündigung sei um Anfang 2027 herum möglich, schrieb er und sieht in der starken Geschäftsentwicklung von SpaceX und dessen Ausblick einen wesentlichen Grund. Dies dürfte die Tesla-Aktionäre offener für einen solchen Zusammenschluss machen, erwartet er./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 384.99
|
Abst. Kursziel*:
24.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 383.01
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.32%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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