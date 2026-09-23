Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 9,45 auf 8,70 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig schon niedrigen Bewertungen belegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in ihrem Branchenausblick. Valeo sieht sie am besten aufgestellt, um der fehlenden Aussicht auf eine Erholung in China zu trotzen. Bei Schaeffler habe die Senkung der Ziele für 2028 die Glaubwürdigkeit beschädigt. Doch das Unternehmen habe einiges Selbsthilfepotenzial, und das Nicht-Auto-Geschäft mit Robotern bleibe die attraktivste Anlagestory im Sektor./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.13 €
|
Abst. Kursziel*:
22.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.54%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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