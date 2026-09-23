Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’941 -0.1%  SPI 19’775 -0.2%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’370 -0.8%  Euro 0.9388 -0.1%  EStoxx50 6’291 -0.5%  Gold 4’309 -1.1%  Bitcoin 70’431 -0.4%  Dollar 0.8228 0.3%  Öl 100.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie trotzdem leichter: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Siemens-Aktie schwächelt: Konzern liefert neues Lokomotiven-Kontingent an Railpool
Lufthansa-Aktie schwächer: Rauch in Eurowings-Flieger
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Suche...

Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

6.47
CHF
-0.23
CHF
-3.39 %
13:59:56
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 12:21:58

Schaeffler Buy

Schaeffler
6.46 CHF -3.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 9,45 auf 8,70 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig schon niedrigen Bewertungen belegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in ihrem Branchenausblick. Valeo sieht sie am besten aufgestellt, um der fehlenden Aussicht auf eine Erholung in China zu trotzen. Bei Schaeffler habe die Senkung der Ziele für 2028 die Glaubwürdigkeit beschädigt. Doch das Unternehmen habe einiges Selbsthilfepotenzial, und das Nicht-Auto-Geschäft mit Robotern bleibe die attraktivste Anlagestory im Sektor./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.13 € 		Abst. Kursziel*:
22.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.54%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten