Der US-Computer- und Serverhersteller Dell Technologies hat Einblick in die Bücher des am 31. Oktober 2026 abgelaufenen 3. Quartals gewährt. Unter dem Strich erzielte der Konzern ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 9,45 US-Dollar. Im Vorfeld hatten 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,62 US-Dollar je Anteilsschein gerechnet, nachdem im entsprechenden Vorjahresquartal noch 2,28 US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.

Rekordumsatz übertrifft Erwartungen

Auf der Einnahmenseite verbuchte der HP-Konkurrent in den vergangenen drei Monaten einen Rekordumsatz von 54,9 Milliarden US-Dollar. Damit schnitt Dell Technologies im Vergleich zu den Marktprognosen besser ab: Die durchschnittliche Schätzung von 23 Marktbeobachtern hatte sich vorab auf 49,32 Milliarden US-Dollar belaufen, nach 27,05 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Dell hebt Umsatzprognose an

Zudem hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 192,0 Milliarden US-Dollar auf 202,0 Milliarden US-Dollar an.

Dell-Aktie legt nachbörslich zu

Im nachbörslichen US-Handel an der NYSE reagiert die Dell Technologies-Aktie auf die Zahlenvorlage zeitweise mit einem Plus von 3,27 Prozent auf 300,01 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch