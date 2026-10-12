Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Telefonkonferenz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Der Automobil- und Industriezulieferer habe sich vorsichtig optimistisch gezeigt mit Blick auf das Schlussquartal, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So befänden sich die Geschäftssegmente Vehicle Lifetime Solutions und E-Mobilität auf dem richtigen Weg./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.76 €
|
Abst. Kursziel*:
51.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.96%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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