Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize in einem Ausblick auf den europäischen Lebensmittel-Einzelhandel im Jahr 2027 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Er sei für die Branche zunehmend optimischer geworden, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die niederländisch-belgische Supermarktkette schrieb er jedoch, dass diese sich weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen Investitionen in die Preisgestaltung und der Aufrechterhaltung der Margen bewege. Dies dürfte, insbesondere vor dem Hintergrund des laufenden Turnarounds in den US, der zentrale Diskussionspunkt bleiben./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
34.75 €
|
Abst. Kursziel*:
9.35%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
35.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.59%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
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