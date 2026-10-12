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Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

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13.10.2026 10:11:16

Schaeffler Buy

Schaeffler
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler nach überraschend vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Nachdem sich die Schwäche europäischer Autohersteller in China bislang kaum auf Zulieferer ausgewirkt habe, überrasche es nun wenig, dass sie allmählich ebenfalls unter Druck gerieten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Die von Schaeffler bestätigte Prognose für 2026 dürfte für eine gewisse Erleichterung sorgen, insbesondere vor dem Hintergrund der branchenweiten Reaktion auf die gesenkten Jahresziele des französischen Autozulieferers OPMobility in der vergangenen Woche./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:42 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:42 /


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8.70 €
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Rating update:
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Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
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