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24.11.2026 21:39:36
Flugzeugbauer Boeing erhält grosse Bestellung aus China - Aktie steigt
Nach Jahren ohne grössere Bestellungen aus China erhält Boeing einen umfangreichen Auftrag für seinen Mittelstreckenjet 737 Max.
Erste konkrete Bestellung nach chinesischer Kaufzusage
Branchenexpertin Sheila Kahyaoglu vom Investmenthaus Jefferies verwies darauf, dass dies die erste konkrete Bestellung im Rahmen einer Zusage Chinas aus dem Monat Mai sei, insgesamt 200 Flugzeuge vom US-Hersteller Boeing zu erwerben.
Die Boeing-Aktie gewinnt an der NYSE 0,78 Prozent auf 163,65 US-Dollar.
PEKING (awp)
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