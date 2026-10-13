Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’085 1.1%  SPI 19’918 1.0%  Dow 51’801 0.3%  DAX 25’398.4200 0.6%  Euro 0.9 0.0%  EStoxx50 6’187 0.3%  Gold 4’100 -1.4%  Bitcoin 69’409 0.2%  Dollar 0.8378 0.6%  Öl 105.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie tiefer: Wurde Starlink für die Ukraine gedrosselt?
Bumble-Aktie +56 Prozent: Für Milliardensumme verkauft - Dekotierung geplant
Bank of America-Aktie in Rot: Milliardenstrafe in den USA zehrt am Gewinn
Aktien von Intel, AMD und Co. im Minus: ASML-Zahlen verpuffen am Chipmarkt
Lufthansa-Aktie schwächer: Swiss-CEO sieht mehr und verstärkte Krisen - Sieg im Bieterrennen um Portugals Tap
Suche...

Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

5.53
CHF
0.07
CHF
1.36 %
15:46:19
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 14:00:55

Schaeffler Hold

Schaeffler
5.53 CHF 1.36%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Cashflow des Autozulieferers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnkennziffern hätten jedoch die Erwartungen verfehlt./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5.80 € 		Abst. Kursziel*:
29.31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.84%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Schaeffler AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:00 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen