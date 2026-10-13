Schaeffler 5.53 CHF 1.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Cashflow des Autozulieferers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnkennziffern hätten jedoch die Erwartungen verfehlt./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.