Am 18.11.2025 wurden Schaeffler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6.45 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Schaeffler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155.039 Schaeffler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 5.31 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 823.26 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 17.67 Prozent.

Schaeffler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.17 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Schaeffler-Aktie an der Börse XETRA war der 09.10.2015. Der Erstkurs des Schaeffler-Papiers belief sich damals auf 13.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch