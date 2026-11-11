|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Schaeffler-Investition?
|
11.11.2026 10:02:29
MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 11.11.2016 wurde die Schaeffler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12.09 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.275 Schaeffler-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 5.51 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 45.59 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 54.41 Prozent.
Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.25 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Schaeffler-Papiers fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Schaeffler-Papiers auf 13.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
11.11.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schaeffler streicht Tausende Stellen, vor allem in Deutschland - Aktie klar im Minus (AWP)
|
03.11.26
|German car parts giant Schaeffler axes 3,500 jobs (Financial Times)
|
03.11.26
|German car parts giant Schaeffler axes 3,500 jobs (Financial Times)
Analysen zu Schaeffler AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.