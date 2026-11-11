MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.11.2016 wurde die Schaeffler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12.09 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.275 Schaeffler-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 5.51 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 45.59 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 54.41 Prozent.

Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.25 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Schaeffler-Papiers fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Schaeffler-Papiers auf 13.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch