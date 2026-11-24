Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schneider Electric Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 355 Euro belassen. Die Franzosen gälten als einer der Hauptprofiteure der globalen Trends Elektrifizierung, Industrieautomatisierung und KI-Infrastruktur, schrieb Robert Czerwensky in einer Studie am Dienstag. Er rechnet auch fu?r 2027 aufgrund der intakten Wachstumstreiber, mehrerer Übernahmen und dynamischer Absatzmärkte mit einem anhaltenden Umsatzplus, einer weiteren Ergebnisverbesserung sowie mit steigenden Margen./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
226.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
228.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|17:08
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:08
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:08
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|202.40
|-4.28%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:20
|
DZ BANK
Saint-Gobain Kaufen
|17:08
|
DZ BANK
Schneider Electric Kaufen
|17:07
|
DZ BANK
Infineon Kaufen
|17:06
|
UBS AG
Tesla Neutral
|15:45
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|15:01
|
Bernstein Research
Sartorius vz. Outperform
|15:00
|
DZ BANK
Deutsche Bank Kaufen