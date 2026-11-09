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Kursverlauf 09.11.2026 12:26:18

Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus

Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus

Mit dem MDAX geht es aktuell aufwärts.

Um 12:09 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0.77 Prozent auf 30’876.83 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 343.557 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.072 Prozent auf 30’620.31 Punkte an der Kurstafel, nach 30’642.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’560.95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’876.83 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der MDAX-Kurs bei 29’989.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 32’407.20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 28’793.94 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0.332 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33’547.52 Punkte. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit DEUTZ (+ 4.76 Prozent auf 9.69 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.15 Prozent auf 117.80 EUR), HENSOLDT (+ 2.92) Prozent auf 79.70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.69 Prozent auf 80.30 EUR) und RENK (+ 2.40 Prozent auf 35.02 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUMOVIO (-2.98 Prozent auf 30.90 EUR), LANXESS (-2.52 Prozent auf 12.77 EUR), Bechtle (-1.68 Prozent auf 32.86 EUR), Schaeffler (-0.91 Prozent auf 5.45 EUR) und Talanx (-0.69 Prozent auf 129.00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1’313’504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41.952 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.66 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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