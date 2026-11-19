Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8,10 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb David Lesne am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8.10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.04 €
|
Abst. Kursziel*:
60.71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.97%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
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