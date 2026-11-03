Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,5 Euro belassen. Trotz des schwierigen Geschäftsumfeldes stehe das Industrieunternehmen zu seinen Jahreszielen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schaeffler arbeite an der Kostenbasis, um sich an das Umfeld anzupassen./mis/rob/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.93 €
|
Abst. Kursziel*:
26.48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.12%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
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