Schaeffler 5.02 CHF -3.15% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,5 Euro belassen. Trotz des schwierigen Geschäftsumfeldes stehe das Industrieunternehmen zu seinen Jahreszielen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schaeffler arbeite an der Kostenbasis, um sich an das Umfeld anzupassen./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.