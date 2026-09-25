Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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28.09.2026 10:31:21
Schaeffler Neutral
Schaeffler
6.15 CHF -0.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 10 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte seine Schätzungen am Samstag im Nachgang einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef etwas. Er trug damit dem schwierigen Automarkt Rechnung. Robotik und Rüstung hätten im Gespräch diesmal nicht im Vordergrund gestanden./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6.53 €
|
Abst. Kursziel*:
30.17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
6.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.77%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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