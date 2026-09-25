JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
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JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 24,60 auf 27,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Adam Berlin sieht auch nach dem starken Lauf der Aktien zunächst noch etwas Potenzial, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb. Das Geschäft laufe stark und das Management habe die Zuversicht hinsichtlich der Ziele für das dritte Quartal bestätigt. Mit Blick auf die Profitabilität im Gesamtjahr sieht Berlin sogar Überraschungspotenzial. In der Aktienbewertung sei dies aber weitgehend eingepreist./ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
27.40 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
25.12 €
|
Abst. Kursziel*:
9.08%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.13%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
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|30.07.26
|JCDecaux Overweight
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|07:37
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
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|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|14:11
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
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|Bernstein Research
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|06.05.26
|JCDecaux Hold
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Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|23.88
|1.65%
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|13:56
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