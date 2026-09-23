Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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23.09.2026 10:02:24
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Schaeffler eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Schaeffler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5.87 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Schaeffler-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’705.030 Schaeffler-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Schaeffler-Aktie auf 7.13 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’156.86 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21.57 Prozent gesteigert.
Schaeffler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.60 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Schaeffler-Papiere fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Ein Schaeffler-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 13.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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