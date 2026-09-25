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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

76.06
CHF
1.08
CHF
1.43 %
15:19:41
BRXC
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28.09.2026 14:08:10

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
76.06 CHF 1.43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hielten weiter die Waage zwischen Ausschüttungen an die Anleger und Schuldenabbau, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seiner ersten Reaktion auf die Mitteilung zum Kapitalmarkttag. Es gebe für die Aktionäre damit vielleicht nicht denselben "Zuckerrausch" wie bei der Konkurrenz./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
81.08 € 		Abst. Kursziel*:
4.83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
80.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.63%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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