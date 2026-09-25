TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hielten weiter die Waage zwischen Ausschüttungen an die Anleger und Schuldenabbau, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seiner ersten Reaktion auf die Mitteilung zum Kapitalmarkttag. Es gebe für die Aktionäre damit vielleicht nicht denselben "Zuckerrausch" wie bei der Konkurrenz./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
81.08 €
|
Abst. Kursziel*:
4.83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
80.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.63%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
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09:57
|Totalenergies bestätigt Mittelfristziele und kauft mehr Aktien zurück (AWP)
|
09:46
|rio - Totalenergies legt Wachstumsplan bis 2035 vor (Dow Jones)
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25.09.26
|TotalEnergies-Aktie im Minus: Rückenwind für CEO und Strategie durch den Verwaltungsrat (Dow Jones)
|
23.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
23.09.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.09.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
Analysen zu TotalEnergies
|14:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|76.20
|1.63%
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RBC Capital Markets
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|14:00
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