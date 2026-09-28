MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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28.09.2026 15:04:44
Bernstein Research verleiht MTU Aero Engines-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Analysiert Douglas Harned versuchte Freitag, die angemessene Bewertung für die Papiere des Triebwerkbauers zu finden. Er setzt letztlich den Faktor 15 auf das operative Ergebnis (Ebit) an. MTU müsse nachhaltig auf aktuellem Niveau haltbare Margen unter Beweis stellen und den Cashflow verbessern, um näher an Rolls-Royce, Safran und Airbus heranzurücken. Den Kapitalmarkttag im November sieht Harned aber als Trigger.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 14:48 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.0 Prozent auf 373.60 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20.45 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38’530 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 6.4 Prozent zu. Am 29.10.2026 dürfte MTU Aero Engines die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Im Fokus stehen:
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