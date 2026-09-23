WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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23.09.2026 15:58:23
MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus
So bewegt sich der MDAX am dritten Tag der Woche.
Um 15:40 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.80 Prozent tiefer bei 31’278.55 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 349.978 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.358 Prozent auf 31’642.74 Punkte an der Kurstafel, nach 31’529.91 Punkten am Vortag.
Bei 31’252.50 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31’686.59 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 0.052 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 32’110.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’129.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der MDAX bei 30’265.43 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0.965 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 2.03 Prozent auf 62.95 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0.96 Prozent auf 89.25 EUR), HENSOLDT (+ 0.96 Prozent auf 78.04 EUR), Evonik (+ 0.67 Prozent auf 18.10 EUR) und RENK (+ 0.41 Prozent auf 41.25 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Siltronic (-4.77 Prozent auf 78.80 EUR), DEUTZ (-3.56 Prozent auf 11.64 EUR), KRONES (-3.22 Prozent auf 108.20 EUR), Schaeffler (-3.09 Prozent auf 6.91 EUR) und Porsche Automobil (-3.04 Prozent auf 26.47 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’831’418 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40.621 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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