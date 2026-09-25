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28.09.2026 14:00:45
Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 384 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Filatov zog am Freitag ein positives Fazit seiner Händlerchecks in den USA, Europa und China./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
384.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
358.05 €
|
Abst. Kursziel*:
7.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
355.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.90%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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