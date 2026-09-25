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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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28.09.2026 14:00:45

Ferrari Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 384 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Filatov zog am Freitag ein positives Fazit seiner Händlerchecks in den USA, Europa und China./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
358.05 € 		Abst. Kursziel*:
7.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
355.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.90%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
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